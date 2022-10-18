إيناس مكي تحيي ذكرى وفاة والدها الثالثة بكلمات مؤثرة

شاركت الفنانة إيناس مكي متابعيها صورا لوالدها الراحل ، وذلك في الذكرى الثالثة لوفاته، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت إيناس على الصورة:"مرت ثلاث سنوات على وفاتك يا بابا.. الله يرحمك ويحسن اليك ويدخلك فسيح جناته يارب العالمين ".





يذكر أن آخر أعمال إيناس مكي مسلسل "سرايا حمدين" مع الفنان سامح حسين وراندا البحيرى ومحمد ثروت وحقق نجاحات كبيرة وقت عرضه.

من أهم أعمالها " لن أعيش في جلباب أبي، "الحلم والألم"، و"عالم يا هووه"، "جنون البشر" و"ريكلام" وابتعدت عن الفن لسنوات طويلة، ولكنها عادت مؤخرا من خلال مسلسل "سرايا حمدين".