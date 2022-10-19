للرحلات.. مواصفات وسعر ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي أنواع مختلفة من إصدارات ميكروباصات تويوتا هاى اس ، التي تحتوي علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة، التي تعمل علي راحة الركاب وعدم شعورهم بمشقة السفر ومن أهمها المساحة الوفيرة التي يمتلكها، ومن تلك الطرازات ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020، والذى تم إصدارة لأول مرة عام 1967.

ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

المواصفات الفنية لميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

يستمد ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020 قوة من محرك سعة 2755 سي سي تيربو ، ينتج قوه قدرها 174 حصان، وعزم اقصي للدوران 420 نيوتن/متر، وسعة خزان الوقود 65 لتر، وتصل القوه إلي العجلات عن طريق ناقل حركة مانيوال .

ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

مواصفات السلامة والأمان في ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

يمتلك ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام منع انغلاق المكابح، ونظام مساعدة الفرامل، ولتحكم في ثبات السيارة، ونظام الحماية ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وغلق الأبواب مركزي.

ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

المواصفات الداخلية لميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

تحتوي مقصورة ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020 علي العديد من المميزات والتجهيزات منها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، ونوافذ كهربائية أوتوماتيك، ومكيف هواء أمامي، ومخرج تكييف خلفي، ونظام صوتي، وراديو، وCD، وبلوتوث، ومدخل USB، ومدخل AUX، وشاش عرض المعلومات، وحساس ناقل يدوي ذكي، ونظام الحد من الانزلاق التفاضلي بشكل أوتوماتيك.

ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

المواصفات الخارجية لميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

يظهر ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020 من الخارج بشكل مميز بسبب احتوائه علي ، مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح ضباب خلفية، وأضواء نهارية لمبات، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون الميكروباص، ومرايات جانبية يمكن ضمها كهربائيا، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

سعر ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020

يتراوح سعر ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2020 من 780 ألف جينه، ويصل إلي 830 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للميكروباص.