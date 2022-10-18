15 مليون برميل.. قرار عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن الاحتياطي النفطي

كشفت وسائل إعلام عربية عن عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن 10-15 مليون برميل من النفط الاحتياطي غدا الأربعاء.

يأتي ذلك عقب خفض منظمة أوبك+ إنتاجها من النفط إلى نحو 2 مليون برميل يوميا، وهو أكبر انخفاض شهدته أسواق النفط عالميا.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، في تصريحاته سابقة، أن المنظمة لا تتحكم في أسعار النفط، مشددًا على أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي له انعكاس واضح على الطلب على النفط.

وأشار إلى أن منظمة أوبك+ اتخذت قرارًا استباقيًا بخفض إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الدول ترغب في الانضمام إلى أوبك+.

وتابع الغيص: "دائما لدينا متسع من المرونة لمراجعة قراراتنا".

وكان الغيص، قال في وقت سابق، إن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية، موضحا أن أوبك تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها.