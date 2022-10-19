تبدأ من 195 ألف جنيه..أكثر 5 سيارات 2022 انتشارا بين الدخول المتوسطة

يضم السوق المصري للسيارات العديد من إصدارات السيارات موديل 2022، والتي تناسب المواطنين المصريين ودخولهم الشهرية، وتتميز تلك الطرازات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة مقارنة بسعر طرحها في الأسواق، بالإضافة إلي انخفاض استهلاكها للوقود وقطع غيارها .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ أكثر 5 سيارات انتشارا في مصر بين اصحاب الدخول المتوسطة موديل 2022 :

1-هيونداي أكسنت RB موديل 2022

تحتوي سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2022 علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوه قدرها 125 حصان، وعزم اقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل السرعة إلي العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيك .

تقدم سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2022 بسعر يبدأ من 333 ألف جنيه، ويصل إلي 370 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB موديل 2022

2-شيفروليه أوبترا موديل 2022

تمتلك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 110 حصان، وعزم اقصي للدوران147 نيوتن/ متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية.

تبدأ أسعار سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 من 208 ألف جنيه، وتصل إلي 277 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا موديل 2022

3-نيسان صني موديل 2022

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 122 حصان، وعزم اقصي للدوران 114 نيوتن/ متر، وتصل القوه إلي العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.

تأتي سيارة نيسان صني موديل 2022 بسعر يبدأ من 218 ألف جنيه، ويصل إلي 264 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2022

4-رينو لوجان موديل 2022

تمتلك سيارة رينو لوجان موديل 2022 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 105 حصان، وعزم اقصي للدوران 128 نيوتن/ متر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 175 كم/ ساعة، وتستهلك 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

تتوافر سيارة رينو لوجان موديل 2022 بسعر يبدا من 195 ألف جنيه، ويصل إلي 295 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2022

5-شانجان ألسفن موديل 2022

تحصل سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوه قدرها 101 حصان، وعزم اقصي للدوران 135 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

شانجان ألسفن موديل 2022

يتراوح سعر سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 من 245 ألف جنيه، ويصل إلي 295 ألف جنيه.