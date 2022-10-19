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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طالب في حريق مخبز سياحي بسوهاج

صدى البلد

أصيب طالب في بداية العقد الثاني من العُمر، بحروق نارية من الدرجة الثانية بالوجه، أثناء مشاركته في إطفاء نيران حريق نشب في مخبز سياحي، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من خط النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بمخبز سياحي دائرة المركز.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز سياحي ملك المدعو (محمد ع ا ط- 38 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن ذلك إصابة المدعو (أدهم ش م م- 13 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية)، بحروق بالوجه من الدرجة الثانية، تصادف تواجده أمام المخبز.

تم تحويل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤال مالك المخبز ووالد المُصاب المدعو (شحاته م م ع- 48 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قررا بمضمون ما تقدم، وأرجع الأول سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي وأضاف احتراق عداد كهرباء، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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