في جلسة تحفيزية.. الزمالك يطالب عواد باستعادة مستواه ونسيان أزمة المنتخب

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة تحفيزية مع محمد عواد حارس الأبيض قبل انطلاق مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"شهدت الفترة الأخيرة تذبذباً في مستوى محمد عواد وكان آخرها في مواجهة فلامبو بطل بوروندي بدوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "طالب أمير مرتضى من الحارس استعادة تركيزه من جديد، خاصة أن مستوى الحارس تراجع قليلًا بعد أزمة استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الأخير".

وأضاف: "أمير مرتضى أكد لمحمد عواد أنه من الركائز الأساسية للفريق والتي يعول عليها الجهاز الفني داخل الملعب".

ويستعد الزمالك للقاء سموحة في افتتاحية الدوري الممتاز المقرر لها اليوم الأربعاء على ملعب الجبل الأخضر.