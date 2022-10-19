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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

27 أكتوبر.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بموسم الرياض

صدى البلد

يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيًا يوم ٢٧ أكتوبر المقبل ضمن حفلات موسم الرياض. 

وكتب تامر عاشور عبر حسابه بتطبيق انستجرام:" وحشتونى .. مستعدين ".

تامر عاشور يحضر مناديل لجمهور حفلته.. تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قصير من حفل الفنان تامر عاشور الأخير في مدينة جدة السعودية. 

وظهر تامر عاشور في الفيديو، يمسك مناديل على المسرح، ويتأكد من قيام كل جمهوره بإمساك المناديل، قائلا لهم: «كله جنبه المناديل جاهزين؟». 

وقام تامر عاشور، بمداعبة جمهوره بمشهد المناديل بسبب أغانيه الحزينة التي يشتهر بها، وتبكي الكثير من جمهوره. 

أحدث أغاني تامر عاشور

وطرح الفنان تامر عاشور أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هي الناس” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “الحلوة دي تحلم وتقولي طلبها إيه.. راضي بكل اللي تقول عليه والدنيا تجيلها في ثانيتين.. الحلوة دي أول ما تقرب من بعيد.. بفرح وبتقلب يومي عيد والفرحة معايا بفرحتين.. بالدلع وبالشقاوة.. الجمال بيزيد حلاوة.. هي دي اللي بضحكة منها قلبي تاه قدام عيونها وف ثواني راحلها.. ناسي كل حاجة مرت بيا.. حاسس إن روحي ردت فيا.. لما تبقى جنب مني كل يوم هفرح واغني دي السعادة كلها".

يذكر أن النجم تامر عاشور أطلق قبل أيام البوستر الرسمي لأحدث أغنياته “هي الناس”، التي يشارك بها في موسم الصيف الغنائي.

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