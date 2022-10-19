التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الإسماعيلي اليوم في الدوري

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وجاء التشكيل المتوقع للنادي الأهلي كالآتي:.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، على بدء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - ديانج - طاهر محمد طاهر - برونو سافيو- أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمد شريف

الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

يُذكر أن النادي الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ 32 والفوز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة 4/0 بمجموع المباراتين.