عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إما البقاء أو الإعارة.. قرار جديد من كولر بشأن صفقة الأهلي الجديدة|تفاصيل

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي عقد جلسة مع مصطفى سعد ميسي الوافد الجديد من سيراميكا كليوباترا.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، كولر أبلغ مصطفى سعيد ميسي بأنه سيمنحه فرصة حتى يناير لتقييم أدائه وتحديد موقفه من البقاء مع الأهلي أو الإعارة.

وأضاف “شبانة”، المدرب يعلم جيدًا أن اللاعب سينضم للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة ولن يتواجد مع الأهلي.

جلسات كولر مع لاعبي الأهلي

وأتم “شبانة”، يعجبني كثيرًا عقد كولر جلسات نفسية خاصة مع اللاعبين في الأهلي والتحدث معهم وهذا الأمر له تأثير نفسي كبير على أداء اللاعبين.

الأهلى محمد شبانة كولر مارسيل كولر مصطفى سعد ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عندها مرض الشهرة.. سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب|فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

ترشيحاتنا

مصطفى كامل يكشف عن تطورات جديدة في حالة شيرين عبد الوهاب الصحية|فيديو

ميدو جابر: الفوز على المصري يعطينا دفعة معنوية كبيرة

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

بعد تراجعه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

إندونيسيا.. الرئيس يعلن هدم ملعب التدافع المميت

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

نشرة المرأة والصحة: ترند قاتل ينتشر بين الأطفال والشباب .. احترس هذه الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

فيديو

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ