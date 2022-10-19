إما البقاء أو الإعارة.. قرار جديد من كولر بشأن صفقة الأهلي الجديدة|تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي عقد جلسة مع مصطفى سعد ميسي الوافد الجديد من سيراميكا كليوباترا.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، كولر أبلغ مصطفى سعيد ميسي بأنه سيمنحه فرصة حتى يناير لتقييم أدائه وتحديد موقفه من البقاء مع الأهلي أو الإعارة.

وأضاف “شبانة”، المدرب يعلم جيدًا أن اللاعب سينضم للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة ولن يتواجد مع الأهلي.

جلسات كولر مع لاعبي الأهلي

وأتم “شبانة”، يعجبني كثيرًا عقد كولر جلسات نفسية خاصة مع اللاعبين في الأهلي والتحدث معهم وهذا الأمر له تأثير نفسي كبير على أداء اللاعبين.