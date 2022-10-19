حمزة نمرة يحيي حفلًا غنائيًا 27 أكتوبر في مركز المنارة بالعراق

يستعد المطرب حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي في مركز المنارة بآرينا في العراق بعد غياب فترة طويلة.

ويقام الحفل يوم 27 أكتوبر في ختام جولته العالمية لألبومه «مولود سنة 80».

وطرحت الشركة المنظمة لحفل حمزة نمرة التذاكر وقسمت إلى 4 فئات، الأولى بسعر 2500 جنيه، والثانية بسعر 1500 جنيه، والثالثة بسعر 750 جنيهًا والأخيرة بسعر 350 جنيهًا.

حمزة نمرة وكايروكي يشعلان الرياض بحضور كامل العدد

شهد مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض ليلة غنائية مصرية شارك في إحيائها فريق كايروكي والمطرب حمزة نمرة بحضور كامل العدد تخطي الـ 6 آلاف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

يعد الحفل هو الاول لكل من حمزة نمرة وفريق كايروكي الذي قدم عددا من أغانيه المحببة لدى الشباب والتي تفاعل معها بشكل كبير على مدى أكثر من ساعتين منها "لو بكرا نهاية العالم، أبيض وأسود، السكة شمال، ساموراي" وغيرها .

وقال نجم فريق كايروكي الفنان تامر هاشم خلال المؤتمر الصحفي أن الحفل كان استثنائيا على مستوى التنظيم الكبير وتفاعل الجمهور، معربا عن سعادته بالتحول الكبير في المملكة التي تشهده المملكة على مستوى دعم الفنون والمواهب والمبدعين.

وأشاد هاشم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الترفيه في المملكة على مستوى الفن والترفيه والتي وصلت إلى جميع أنحاء الوطن العربي، موجها الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الكريمة، كما وجه الشكر لشركة بنش مارك على التنظيم المميز للحفل.

بينما غازل الفنان حمزة نمرة الجاليات العربية المقيمة في السعودية بمجموعة من الأغاني المميزة التي أعاد إحيائها من التراث العراقي والفلسطيني والسوري والمغربي، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور الحفل.