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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تستعرض لياقتها البدنية من الجيم

صدى البلد

تألقت الفنانة لقاء الخميسي  في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة رياضية  بدون مكياج  من إحدى صالات الجيم  مرتدية هاف ستومك باللون الأسود ، مما نال إعجاب متابعيها.

 

من الجيم.. إطلالة رياضية لـ لقاء الخميسي في أحدث ظهور

لقاء الخميسي بإطلالة رياضية في أحدث ظهور


يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

اخر أعمال لقاء الخميسي اطلالات لقاء الخميسي صور لقاء الخميسي اعمال لقاء الخميسي

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