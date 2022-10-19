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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاكر أوزكان تورونلار سفيرًا جديدًا لتركيا في إسرائيل

إسرائيل تعلن تعيين
إسرائيل تعلن تعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرًا جديدًا لتركيا

ذكرت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على طلب تركيا بتعيين سفير جديد لها في البلاد.

وأضافت القناة العبرية، أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز وقع على قرار تعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرًا جديدًا لتركيا في إسرائيل.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين.

يشار إلى أن العلاقات تدهورت بين الجانبين في عام 2010 عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية سفينة كانت تعبر عن تضامنها مع غزة في حادث أودى بحياة 10 مواطنين أتراك، وتبع ذلك تقارب بين البلدين في عام 2016.

ولكن البلدين سحبا سفيريهما مرة أخرى خلال أزمة غزة، التي تصاعدت عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وشغل تورونلار منصب القنصل العام في القدس بين عامي 2010 و2014، وذلك حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للقنصلية التركية.

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