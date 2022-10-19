التعليم: تفعيل مجموعات التقوية في المدارس المطبق بها منهجية الجدارت

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استفسارات عديدة من عدد من مديريات التربية والتعليم بشأن مدى إمكانية تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارت للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي أرسلته لجميع مديريات التربية والتعليم لحسم الجدل قالت خلاله : تفيد الإدارة العام للتعليم الصناعي بأنه لا مانع من ذلك مع اتباع اللوائح والضوابط والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وحصل موقع صدى البلد على توضيح تفصيلي لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لعرض آليات عمل الوزارة بحضور الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة والدكتورة ماجدة بكري وكيل اللجنة والدكتورة منى عبدالله العاطي وكيل اللجنة ووليد ماهر مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية بالوزارة وعدد من النواب.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة تستهدف عودة الطلاب للمدارس خلال العام الدراسي الحالي بشكل منتظم وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي للطلاب والمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية.

وتعليقا على خطة الوزارة لإسناد مجموعات الدعم بالمدارس لشركات خاصة، أوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه الشركات ستقوم بتجهيز قاعات داخل مدارس محددة في كل إدارة تعليمية لتقديم خدمة متميزة للطلاب بأسعار رمزية من قبل معلمين كفء لتمثل مكانا جاذبا للطلاب.

وأوضح الوزير أن خطوة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية تهدف لتقنين أوضاع هذه المراكز وحوكمتها وضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب والتأكيد على وجود معلمين حاصلين على رخصة مزاولة المهنة داخل هذه المراكز.



وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم حاليا مراجعة كافة التقارير التي تم تقديمها فيما يخص الأبنية التعليمية، فضلا عن إعادة مراجعة الصيانات الخاصة بكافة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن من قدم تقريرا يخالف الواقع ستتم محاسبته.



وفيما يتعلق بتخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن التخفيف جاء ليتوافق مع الخطة الزمنية للعام الدراسي دون الاضرار بنواتج التعلم.



وتابع وزير التربية والتعليم أن قرار تضمين الأسئلة المقالية بنسبة ١٥٪؜ في امتحانات الثانوية العامة بجانب أسئلة الاختيار من متعدد، جاء ليضمن قياس مستوى فهم الطالب، مضيفا أن تصحيح الأسئلة المقالية الكترونيا عبر مراكز التصحيح الإلكتروني لن يشوبه أي خطأ لأن التصحيح سيتم عبر عدة مراحل تضم عرض الإجابة على اثنين من المعلمين الكترونيا بهدف التأكد من تطابق التقييم لإجابة الطالب.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن مركز تطوير المناهج قام بإعداد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية، ووصفًا للمقرر، مضيفًا أنه سيتوافر لدى الطلاب نموذجان للتدريب على الامتحانات.



وتطرق وزير التربية والتعليم ، خلال الجلسة، لتوضيح خطة الوزارة لدمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسب حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال قناة "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر).