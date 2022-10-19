عرض الويك إند.. اشتري iPhone 12 جديد بـ 7000 جنيه فقط

يتهافت الأشخاص حول العالم على شراء هواتف iPhone آيفون حيث تتمتع بشعبيتها الكبيرة بسبب مواصفاتها القوية، ويأتي العائق في شيء واحد فقط وهو ارتفاع الأسعار، ولحسن الحظ يمكنك الحصول على طراز من سلسلة هواتف iPhone 12 جديد بأقل من سعره الرسمي.

وبحسب موقع “PureTalk" الأمريكي الشهير للبيع أونلاين، فالعرض مقدم على هاتف iPhone 12 سعة 64 جيجابايت باللون الأسود مقابل 379 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 7580 جنيها مصريا، ويمكنك الحصول عليه من هذا الرابط .

مميزات هاتف iPhone 12

يحتوى هاتف iPhone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 2815 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

ويقدم أداءً مثاليا، مع كاميرا أساسية مزدوجة محسنة تماماً بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a14، كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار .