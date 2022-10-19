أخبار التكنولوجيا|5 مزايا مذهلة تصل واتساب على أندرويد وآيفون.. مميزات وسعر آيباد الجديد من آبل

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

كشفت شركة لينوفو Lenovo الصينية، عن معيار جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة تتميز بشاشات قابلة للانزلاق، يأتي مع شاشة عرض يمكن أن تنزلق عموديا قابلة للتمدد، والتي تتناسب مع أداء المهام المتعددة والمتصفحات وتطبيقات الهاتف المحمول وسيناريوهات الاستخدام الأخرى.

تعد شركة سامسونج Samsung، من أكبر العلامات التجارية التي تنتج أفضل أجهزة قابلة للارتداء في قطاع أندرويد، حيث قد أصدرت العديد من الساعات الذكية الناجحة على مدار السنوات الماضية، وخلال العام الجاري، أصدرت سلسلة ساعتها الذكية Galaxy Watch 5، والتي تعتبر من بين أفضل السمارت ووتش التي يمكن إقرانها بهواتف أندرويد، الآن، يقال إن الشركة تعمل على خاتم ذكي للياقة البدنية.

كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتف ذكي جديد ميسور التكلفة، حيث يأتي Oppo A17k ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية في الهند، بعد أسابيع من الكشف عن طراز Oppo A17 في ماليزيا.

يقوم العديد من الأشخاص بشكل روتيني بتوصيل الهاتف الذكي بالشحن قبل الذهب إلى النوم مباشرة، للحصول على بطارية مشحونة بنسبة 100٪ في الصباح، ولكن في حقيقة الأمر يعد هذا أسلوب خطأ يتبعه البعض لشحن الهواتف الذكية مما يسبب العديد من الأضرار للجهاز والبطارية ككل.

منها ميزة مش هتخلى حد يشوفك أونلاين.. 5 مزايا مذهلة تصل واتساب

حصل تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم واتساب WhatsApp، على المزيد من ميزات التطبيقات الجديدة، ضمن سلسلة كبيرة من المميزات والتحديثات وصلت التطبيق خلال الأسابيع الماضية.

أزاحت شركة آبل Apple، الستار عن الجيل العاشر من حواسيب آيباد اللوحية، والذي يتميز بتصميم أنحف مع شاشة مسطحة أكبر حجما، إلى جانب إمكانيات قوية تجعله من أفضل الأجهزة اللوحية للعام الحالي.

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، عن جهاز لوحي جديد بميزانية محدودة تطلق عليه اسم Matepad C5e، وهو يأتي كخليفة لتابلت Huawei Matepad SE، الذي تم إطلاقه في شهر مايو الماضي، بشاشة 10.1 بوصة ونظام التشغيل HarmonyOS 2.0.

سعر ومواصفات موتورولا إيدج 30 ألترا.. موبايل أسطورى بإمكانيات جبارة

طرحت شركة موتورولا Motorola، هاتفها المتطور الجديد Edge 30 Ultra، للبيع في الهند في سبتمبر الماضي، وتوفر الهاتف في خيار تخزين واحد بسعة 8 + 128 جيجابايت، واليوم أعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الهاتف سيصدر بخيار ذاكرة جديد يبلغ 12 + 128 جيجابايت.