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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في ثوان.. اعرف إزاى تشحن موبايلك بشكل أسرع

هاتف ذكي
هاتف ذكي

يقوم العديد من الأشخاص بشكل روتيني بتوصيل الهاتف الذكي بالشحن قبل الذهب إلى النوم مباشرة، للحصول على بطارية مشحونة بنسبة 100٪ في الصباح، ولكن في حقيقة الأمر يعد هذا أسلوب خطأ يتبعه البعض لشحن الهواتف الذكية مما يسبب العديد من الأضرار للجهاز والبطارية ككل.

تكمن مشكلة الهواتف المحمولة في أنها تعتمد على بطارية تحتاج إلى أسلوب معين من أجل شحنها، حتى لا تواجهك مشكلة مع هاتفك الباهظ الثمن أثناء فترة استخدامه، ولضمان شحن هاتفك بشكل أسرع وتجنب انتظار اكتمال الشحن أو استخدام هاتفك أثناء ربطه بمقبس الشاحن، وترغب بشحنه بصورة أسرع، سنوضح لك فيما يلي أفضل الطرق لزيادة سرعة شحن الهاتف المحمول، وفقا لما ذكره فريق MAGFAST متخصص الشاحن.

 

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أفضل طريقة لشحن هاتف أندرويد بشكل أسرع

تدعم معظم الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد حاليا تقنيات الشحن السريع تصل سرعتها لأكثر من 120 وات، على الرغم من ذلك توجد الكثير منها يفتقر إلى سرعة شحن مماثلة، فإذا كان شحن هاتفك بطيئا، اتبع النصائح التالية لزيادة سرعة شحن الهاتف:

1. تأكد من أن قوة التيار الكهربائي كفاية لشحن هاتفك.
2. تأكد من أن حرارة هاتفك ليست مرتفعة أو باردة.
3. قلل الطاقة التي قد يستهلكها هاتفك أثناء عملية الشحن، أو أوقف تشغيله.
4. قم بشحن جهازك من قابس الكهرباء بالحائط، وتجنبه شحنه من خلال عن الشحن أجهزة شحن الطرف الثالث مثل جهاز الكمبيوتر أو السيارة.
5. ضع هاتفك في وضع الطائرة، لتقليل استهلاكه لطاقة البطارية عند عدم تواج اتصال بشبكة اتصال خلوية أو شبكة Wi-Fi أو بلوتوث.
6. احصل على كابل شحن أصلى، حيث تسهل أجهزة الشحن والكابلات المعتمدة الحصول على عملية شحن سريع.

كيف تجعل هاتف آيفون يشحن بشكل أسرع

على الرغم من عدم وجود حيلة سحرية لزيادة بطارية جهاز آيفون الخاص بك إلى 100٪ في غمضة عين، إلا أن هناك بعض الطرق الذكية يمكنك اتباعها لضمان عدم إعاقة قدرات الشحن الخاصة به، وهي كالآتي:

1. قم بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة على آيفون، لإيقاف تشغيل التطبيقات والوظائف في الخلفية.
2. اشترى شاحن أصلى معتمد لتسهيل الحصول على شاحن سريع.
3. تجنب شحن آيفون عن طريق الكمبيوتر المحمول، بسبب انخفاض التيار الكهربائي الصادر من الحاسوب.

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