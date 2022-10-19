عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشاشة قابلة للتمدد .. لينوفو تغير مفهوم أجهزة الكمبيوتر التقليدية |صور

كمبيوتر لينوفو مفهوم
كمبيوتر لينوفو مفهوم جديد من الأجهزة القابلة للانزلاق والتمد

كشفت شركة لينوفو Lenovo الصينية، عن معيار جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة تتميز بشاشات قابلة للانزلاق، يأتي مع شاشة عرض يمكن أن تنزلق عموديا قابلة للتمدد، والتي تتناسب مع أداء المهام المتعددة والمتصفحات وتطبيقات الهاتف المحمول وسيناريوهات الاستخدام الأخرى.


وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أعلنت لينوفو ضمن فعاليات حدث Lenovo Tech World 2022، الذي أقامته أمس الثلاثاء، عن كمبيوتر دفتري جديد بتقنية متقدمة، يأتي بشاشة قياس 13 بوصة يمكنها أن تنزلق وتمتد في الاتجاه الرأسي مما يمنح المستخدم مساحة عرض عمودية أكبر.

 

يستهدف اللاعبين.. لينوفو تطلق أحدث لاب توب| سعر ومواصفات

بـ 6000 جنيه فقط.. لينوفو تطلق تابلت أندرويد جديد منافس لـ آيباد


كمبيوتر لينوفو مفهوم جديد من الأجهزة القابلة للانزلاق والتمدد

في الوقت الحالي، لم تعلن لينوفو عن موعد إنتاج دفتر الملاحظات الجديد، ولم تكشف الشركة أيضًا عن الاسم أو السلسلة التي سينتمي إليها جهاز الكمبيوتر المطور، إنه مجرد مفهوم وليس المؤكد أن هذا الجهاز سيدخل مرحلة الإنتاج الضخم.

كمبيوتر لينوفو مفهوم جديد من الأجهزة القابلة للانزلاق والتمدد

ومن خلال حدث Lenovo Tech World 22، أعلنت لينوفو عن حل تفاعلي وفعلي للتصوير المجسم للتواصل عن بعد مخصص للعمل الجماعي الغامر، يسمى Cyber ​​Spaces.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت عملاقة التكنية الصينية التابعة لشركة موتورولا، عن تطبيق جديد يسمى Freestyle، يتيح هذا التطبيق التحكم الشامل والتعاون بين الأجهزة اللوحية والكمبيوتر الشخصي، كما يسمح للمستخدمين بإقران الجهاز اللوحي بسلاسة وتحويله إلى شاشة ثانية محمولة لتوسيع مساحة سطح المكتب.

كمبيوتر لينوفو مفهوم جديد من الأجهزة القابلة للانزلاق والتمدد

ويشار إلى أن شركة لينوفو، دائما ما تكشف عن معايير جديدة مطورة  مختلفة كثيرا عن معايير الأجهزة التقليدية، والتي تعد من بين أفضل الحاسبات في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، من بينها سلسلة حواسيب Yoga المحمولة، والتي تتميز بهيكل فائق النحافة وتعمل بنظام التشغيل Windows 11 من مايكروسوفت.

لينوفو Lenovo أجهزة الكمبيوتر كمبيوتر دفتري كمبيوتر لينوفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

أمطار خفيفة.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19-10- 2022

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

خبر صادم.. آبل ترفع سعر أصغر هواتف آيفون لعام 2022

بكاميرا 200 ميجابكسل .. تعرف على أفضل هواتف شاومي لعام 2022

أرخص من سامسونج.. الكشف عن مواصفات هاتف جوجل المنتظر Pixel Fold

سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 20.. تحفة إنفينيكس الجديدة لفئة الدخل المحدود

ترشيحاتنا

اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بكفر الشيخ

الصفقات الجديدة تتصدر التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الأهلي في قمة الدوري

بقوة الدولار.. تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية

مالي تدعو مجلس الأمن لجلسة خاصة لعرض عمليات تجسس فرنسية على أراضيها

التنمية المحلية: مشاركة رؤساء وحدات السكان فى المجالس التنفيذية للمحافظات

الإسماعيلي يتحدى الأهلي في قمة نارية بافتتاح الدوري المصري اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة قاتلة تسبب التسمم الغذائي وتلف الكبد.. احذر تناولها

انتبه جيدًا.. علامة تحذيرية تشير إلى تناولك الكثير من السكر

4 حيل لخسارة الوزن أثناء النوم.. تعرف عليها

التخسيس مش كفاية.. أسرع ريجيم لنحت الجسم في 30 يوما

فيديو

حضور أفريقي لافت..لماذا غاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب بالعالم..فيديو جراف

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ