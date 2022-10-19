بشاشة قابلة للتمدد .. لينوفو تغير مفهوم أجهزة الكمبيوتر التقليدية |صور

كشفت شركة لينوفو Lenovo الصينية، عن معيار جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة تتميز بشاشات قابلة للانزلاق، يأتي مع شاشة عرض يمكن أن تنزلق عموديا قابلة للتمدد، والتي تتناسب مع أداء المهام المتعددة والمتصفحات وتطبيقات الهاتف المحمول وسيناريوهات الاستخدام الأخرى.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أعلنت لينوفو ضمن فعاليات حدث Lenovo Tech World 2022، الذي أقامته أمس الثلاثاء، عن كمبيوتر دفتري جديد بتقنية متقدمة، يأتي بشاشة قياس 13 بوصة يمكنها أن تنزلق وتمتد في الاتجاه الرأسي مما يمنح المستخدم مساحة عرض عمودية أكبر.



كمبيوتر لينوفو مفهوم جديد من الأجهزة القابلة للانزلاق والتمدد

في الوقت الحالي، لم تعلن لينوفو عن موعد إنتاج دفتر الملاحظات الجديد، ولم تكشف الشركة أيضًا عن الاسم أو السلسلة التي سينتمي إليها جهاز الكمبيوتر المطور، إنه مجرد مفهوم وليس المؤكد أن هذا الجهاز سيدخل مرحلة الإنتاج الضخم.

كمبيوتر لينوفو مفهوم جديد من الأجهزة القابلة للانزلاق والتمدد

ومن خلال حدث Lenovo Tech World 22، أعلنت لينوفو عن حل تفاعلي وفعلي للتصوير المجسم للتواصل عن بعد مخصص للعمل الجماعي الغامر، يسمى Cyber ​​Spaces.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت عملاقة التكنية الصينية التابعة لشركة موتورولا، عن تطبيق جديد يسمى Freestyle، يتيح هذا التطبيق التحكم الشامل والتعاون بين الأجهزة اللوحية والكمبيوتر الشخصي، كما يسمح للمستخدمين بإقران الجهاز اللوحي بسلاسة وتحويله إلى شاشة ثانية محمولة لتوسيع مساحة سطح المكتب.

كمبيوتر لينوفو مفهوم جديد من الأجهزة القابلة للانزلاق والتمدد

ويشار إلى أن شركة لينوفو، دائما ما تكشف عن معايير جديدة مطورة مختلفة كثيرا عن معايير الأجهزة التقليدية، والتي تعد من بين أفضل الحاسبات في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، من بينها سلسلة حواسيب Yoga المحمولة، والتي تتميز بهيكل فائق النحافة وتعمل بنظام التشغيل Windows 11 من مايكروسوفت.