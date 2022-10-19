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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحتفل بالطلاب ذوي الإعاقة البصرية في اليوم العالمي للمكفوفين | صور

زيارة ضباط الوزارة
زيارة ضباط الوزارة

واصلت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى تنظيم زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء بنطاق محافظات (بورسعيد – كفرالشيخ – البحيرة – الشرقية – المنوفية – المنيا – سوهاج) حيث تم إهدائهم (عصا بيضاء) كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل" .

 كما تم تنظيم إحتفاليات لعدد من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم" وذلك بمقرات (نادى ضباط الشرطة) حيث تم إستقبال الأطفال والإحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء) .

  

 وبتلك المناسبة فقد تقرر الموافقة على إستخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

   لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها .. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.

وذلك إستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء.

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