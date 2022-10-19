استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم لدى بنك مصر

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 لدي بنك مصر.

أسعار العملات العربية

نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر :

وجاءت أسعار العملات العربية ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر.

سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 61.11 جنيه للشراء و 63.51 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى

سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 5.21 جنيه للشراء و 5.24 جنيه للبيع .

سعر صرف الريال السعودى

سعر صرف الدرهم الاماراتى

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 5.34 جنيه للشراء 5.36 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الاماراتى

سعر صرف الدينار البحرينى

استقر سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر عند 50.71 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع .

سعر صرف الدينار الاردنى

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 27.27 جنيه للشراء و27.75 جنيه للبيع .

سعر صرف الريال العمانى

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 49.82 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع .

سعر صرف الريال القطرى

استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر عند 5.03جنيه للشراء و 5.40 جنيه للبيع .

العملات العربية الأغلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأغلى عالميا.

الريال السعودي الاكثر طلبا

ويعد الريال السعودي اكثر العملات العربية طلبا فى السوق المصري نظرا لموسم العمرة.

البنك المركزى

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية والعربية من بنك لأخر .