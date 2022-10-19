عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم لدى بنك مصر

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر  2022 لدي بنك مصر.

 

أسعار العملات العربية 

نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر  :
وجاءت أسعار  العملات العربية ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر.

  سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى  اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 61.11 جنيه للشراء و 63.51 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى

سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 5.21 جنيه للشراء و 5.24 جنيه للبيع .

سعر صرف الريال السعودى

سعر صرف الدرهم الاماراتى

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى  ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 5.34 جنيه للشراء 5.36 جنيه للبيع  .

سعر الدرهم الاماراتى 

سعر صرف الدينار البحرينى

استقر سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى  ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر عند  50.71 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع .

txt

أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

txt

ننشر أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم.. تفاصيل

سعر صرف الدينار الاردنى

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى  ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 27.27 جنيه للشراء و27.75 جنيه للبيع  .

سعر صرف الريال العمانى

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء  فى بنك مصر 49.82 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع  .

سعر صرف الريال القطرى

استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى  ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر عند 5.03جنيه للشراء و 5.40 جنيه للبيع .

العملات العربية الأغلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأغلى عالميا.

 

الريال السعودي الاكثر طلبا

ويعد الريال السعودي اكثر العملات العربية طلبا فى السوق المصري نظرا لموسم العمرة.

البنك المركزى

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية والعربية من بنك لأخر .

العملات العربية اسعار العملات العربية الريال السعودى الدينار الكويتي بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وسموحة 0-0 في الدوري الممتاز

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي 1-0 في الدوري

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

الدولار يسجل 19.72جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

ترشيحاتنا

كارثة .. صور مرعبة تكشف فساد الدجاج المباع في الأسواق

تحرك عاجل من التعليم بعد وصول تحدي كتم الأنفاس لطلاب المدارس

كنت هتخانق مع مراتي بسببها.. مصطفى كامل: أغاني المهرجانات زي المخدرات

محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

صاحب الكرة الذهبية بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني

معادن اقتصادية .. خبر سار للمصريين بشأن مصنع الرمال السوداء | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

مش جاي أقطع عيش حد.. مصطفى كامل: أنا ضد الكلمات المبتذلة بالأغاني

الفائز هو من يموت.. تريندات حصد الأرواح "لعبة" المراهقين على تيك توك

فستان ومجوهرات.. ياسمين صبرى تثير الجدل.. والجمهور:بكام ده كله.. صور

فيديو

في لايف غريب.. سيدة تكتشف أن لها ضرة بالصدفة وحوار حاد يجمعهما

مش جاي أقطع عيش حد.. مصطفى كامل: أنا ضد الكلمات المبتذلة بالأغاني

ثلث دخل قناة السويس.. كيف تنهض الرماء السوداء بالاقتصاد المصري.. فيديو جراف

تطورات الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب.. مصطفى كامل يوضح “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ