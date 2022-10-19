ضربة جديدة لـ تراس.. استقالة وزيرة داخلية بريطانيا من منصبها

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، اليوم الأربعاء، استقالتها من منصبها.

وأصبحت برافرمان، ثاني وزيرة تترك حكومة رئيسة الوزراء، ليز تراس، خلال أسبوع.

وفي وقت سابق، دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن نفسها، بالقول: "أنا مقاتلة لا مستسلمة"، وذلك في خضم التوترات والانتقادات التي تواجهها من قبل نواب البرلمان، خاصة في صفوف حزبها المحافظين، بسبب خطتها الاقتصادية الفاشلة.

وحضرت تراس، اليوم الأربعاء، أول جلسة استجواب في البرلمان منذ أن ألغى وزير المالية الجديد جيريمي هانت حزمة تخفيضات ضريبية للأغنياء كانت حكومتها الجديدة كشفت عنها قبل أقل من شهر.

واعتذرت تراس للبرلمان، معترقة بأنها ارتكبت أخطاء خلال الفترة القصيرة بالمنصب، فيما هتف بعض النواب خلال كلمة تراس "قدمي استقالتك!".

ووسط صيحات الاستهجان، قالت تراس: "أنا مقاتلة ولست مستلمة.. لقد اتخذت خطوات وفقًا لمصلحتنا الوطنية، لضمان الاستقرار الاقتصادي.. لقد قمنا بالإيفاء بما وعدنا به فيما يتعلق بضمان أسعار الطاقة، والتأمين الوطني".