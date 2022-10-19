ورشة عمل عن "إعداد الخطة الإستراتيجية" بشركة مياه بني سويف

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بالتنسيق شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورشة عمل بعنوان "إعداد الخطة الإستراتيجية" لرؤساء القطاعات ومديري العموم أعضاء لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية للشركة.

كان ذلك بحضور كل من الدكتور محمد الاشقر وحسن علي بإدارة متابعة استدامة الخطة الإستراتيجية بالإدارة العامة للتحليل الاقتصادي بالشركة القابضة.





و ناقشت الورشة بعض المفاهيم و كيفية تنفيذها و التي تتمثل في الرؤية والرسالة والقيم و وضع الأهداف الرئيسية، وأهم الأهداف الاستراتيجية الفرعية المنبثقة منها، و بحث الآليات المستخدمة في وضع الخطة الاستراتيجية، خلال الفترة القادمة مع الإلتزام بالأسس العامة والمعايير الرئيسية لنهج العمل بالشركة، كما ناقشت نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات في صياغة خطوات عمل الخطة الاستراتيجية، ومدى تأثير الخطة الاستراتيجية على قطاعات الشركة المختلفه، وآلية التنفيذ وكيفية الاستفادة من موارد الشركة في وضع الخطة.

مياه الشرب ببني سويف

مياه الشرب ببني سويف