20 دقيقة .. تعادل سلبي بين الزمالك وسموحة في الدوري

مرت 20 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة قوية من اليا سيلا لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى الزمالك وتخرج ضربة مرمى.

وأعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام سموحة.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق الزمالك تواجد صفقتين صيفيتين بالتشكيل أساسية وهما زكريا الوردي وعمر جابر، فيما تواجد الزناري وسامسون أكينولا على مقاعد البدلاء، بينما عاد محمود حمدي "الونش" للتشكيل

وجاء التشكيل الأساسي للزمالك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله "نيمار" - عمر جابر - أحمد مصطفى " زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "اوباما" ويوسف أسامة نبيه ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينولا.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد حكم - أحمد شوشه - شريف رضا

خط الوسط: محمد نادي - حسين فيصل - صديق أوجولا - أحمد مصطفى - دوكو دودو

خط الهجوم: أليا سيلا