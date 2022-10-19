يد الأهلي يتابع مباراة بنفيكا ومضر بـ سوبر جلوب

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق على متابعة مباراة بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي، المقامة على صالة القاعة الخضراء بالدمام، في بطولة كأس العالم للأندية بمدينة الدمام من 17-23 أكتوبر الجاري.

وفضل الجهاز الفني مشاهدة المباراة من أرض الملعب لتجهيز تقرير شامل، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى نادي بنفيكا البرتغالي قبل المواجهة المرتقبة غدا الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من الدور الأول للبطولة.

وكان «رجال يد الأهلي» قد فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.