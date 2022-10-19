لدى النازحين السوريين.. لبنان: أعداد مصابي الكوليرا في تزايد مستمر

كشف وزير الصحّة اللبناني فراس أبيض أن وباء «الكوليرا» بات ينتشر بسرعة واضحة في لبنان حيث ان معظم الإصابات لدى النازحين السوريين والتزايد واضح .

وفي تقرير لوزارة الصحة اللبنانية بشأن حالات الكوليرا في لبنان فقد تم تسجيل 80 إصابة جديدة في الساعات الـ48 الماضية الأمر الذي رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 169، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 5».

ويشار إلى ان وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب الكوليرا مع ارتفاع عدد الإصابات بعد تفشي المرض شديد الخطورة في سوريا المجاورة.

وقال أبيض في تصريحات صحفية له «اننا بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند اللبنانيين»، موضحاً أن «المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضار من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة مصاب بأشخاص عدة».

ولفت أبيض إلى «أننا كلّنا نعلم أنّ موضوع المياه وكيفيّة تأمين المياه النظيفة مهمّ بالنسبة لانتشار الكوليرا، ويوجد جهود نقوم بها لذلك، واليونيسف أمّنت كميّة من المازوت تستعمل في محطات ضخ المياه في البقاع والشمال، لنتخلّص من أيّ مياه يمكن أن تكون ملوّثة».

وأضاف «ما نلاحظه أن هناك انقطاعَ كهرباء متكرّراً لمحطات ضخّ المياه، ممّا يؤدي إلى وصول كميّات غير كافية من المياه النظيفة إلى المناطق»، مشيرًا إلى أن «المياه التي تبقى في الأنابيب تصبح ملوّثة بعد فترة، ومن المهمّ تأمين طاقة كهربائية لمحطات ضخّ المياه، لتأمين المياه النظيفة».

وسجلت سوريا 41 وفاة بسبب الكوليرا وأكثر من 700 إصابة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الاسبوع الماضي.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن تفشي المرض «يتطور بشكل ينذر بالخطر».