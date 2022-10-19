في بطولة الجمهورية.. زد 2003 يفوز علي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف

فاز فريق ٢٠٠٣ ناشئين كرة القدم بنادي زد ، علي فريق الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف ، تحت قيادة ستيفن مودرات المدير الفني للفريق .



يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الثالث ببطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٣ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.



واحرز هدفين المباراة الاعب محمد احمد عبد التواب "تريكه"



وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ، علي التواجد بالمباراة ومؤازرة الفريق وتوجيه التهنئة للجهاز الفني والاعبين علي الفوز اليوم.

وقرر الجهاز الفني للفريق استأنف التدريبات غدا الخميس ، ومنح اللاعبين راحه يوم الجمعه المقبل استعداد لمواجهة فريق الزمالك ، المقرر إقامتها يوم الاربعاء المقبل بالاسبوع الرابع ببطولة الجمهورية القسم الاول الناشئين الموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.