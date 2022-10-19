عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في بطولة الجمهورية.. زد 2003 يفوز علي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف

صدى البلد

 

فاز فريق  ٢٠٠٣ ناشئين كرة القدم بنادي زد  ، علي فريق الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف ، تحت قيادة ستيفن مودرات المدير الفني للفريق .

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الثالث ببطولة الجمهورية  القسم الاول لمواليد ٢٠٠٣ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.


واحرز هدفين المباراة الاعب محمد احمد عبد التواب "تريكه"


وحرص  الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ، علي التواجد بالمباراة ومؤازرة الفريق وتوجيه التهنئة للجهاز الفني والاعبين علي الفوز  اليوم.

وقرر الجهاز الفني للفريق استأنف التدريبات غدا الخميس ، ومنح اللاعبين راحه يوم الجمعه  المقبل استعداد لمواجهة فريق الزمالك ، المقرر إقامتها يوم الاربعاء المقبل بالاسبوع الرابع ببطولة الجمهورية القسم الاول الناشئين الموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

FB_IMG_1666211583503
FB_IMG_1666211583503
بطولة الجمهورية الاتحاد السكندري الجمهورية علاء نبيل قطاع الناشئين فريق الاتحاد السكندري الاسبوع الرابع الاتحاد السكندر المدير الفني للفريق محمد أحمد الأسبوع الثالث الأربعاء المقبل يوم الاربعاء المقبل قطاع الناشئين نادي زد فريق ٢٠٠٣ بنادي زد يوم الجمعة نادى زد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مباشر الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

موضوعات متعلقة

سامسون أكينولا: هدف اليوم شهادة اعتمادي مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن الأحوال الجوية غدًا الخميس| فيديو

البيت الأبيض يعلق على أنباء تجنب بايدن لقاء بوتين في مجموعة العشرين

أحمد موسى: مصر عضوا بالأمم المتحدة منذ 1945 وموقفنا قوي ومؤثر.. فيديو

رئيس اتحاد عمال مصر : تبادل الخبرات الإعلامية والثقافية مع السعودية

قارب نهري ذكي للأماكن الباردة تطلقه الصين لهذا الغرض

بآلة حادة وشوما .. بلطجي يهدد طلاب مدرسة ثانوي زراعي بطنطا ..القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

فيديو

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

في لايف غريب.. سيدة تكتشف أن لها ضرة بالصدفة وحوار حاد يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ