عاد حيّا إلى المنزل .. سقوط رضيع في بالوعة صرف بمنطقة بالسعودية

تعرَّض طفل سعودي رضيع لكسور في أضلاع الصدر، وغيبوبة تامة، نتيجة سقوطه في خزان صرف صحي "بيارة"، تتبع أحد المنازل بـ "خريمان الشغار"، حيث تم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى المذنب جنوب القصيم.

وكان الطفل "غيث" يسير بجانب والدته أثناء خروجها لتفريغ نفايات المنزل، وفي غفلة منها ذهب للهو فوق غطاء خزان صرف صحي مهترئ، وفورًا سقط داخل "البيارة"؛ فقامت الأم تستنجد؛ فسارع إليها قريبها الشاب خالد منصور العضياني، وهبط داخل الخزان، ونجح في إنقاذه.

ويروي لـ"سبق" الطالب في كلية العلوم والدراسات بالدوادمي التابعة لجامعة شقراء "خالد العضياني" أنه سمع الأم تستنجد لإنقاذ طفلها "غيث"، وشاهده يطفو على سطح الماء؛ فغامر بحياته سعيًا في إنقاذ الطفل رغم خطورة الموقف، وأمسك به، ورفعه للأعلى ناحية الفوهة، وأمسك به والده وأشقاؤه وأخرجوه.

وتابع الشاب: "وجدنا الطفل في غيبوبة تامة، وعلى الفور قام شقيقي عبدالله بعمل إنعاش قلبي رئوي CPR مسترجعًا تطبيقًا عمليًّا في دورته العسكرية، وبعد 17 مرة عاد -بعناية الله- إلى الحياة، وحملناه إلى مستشفى المذنب، وتم تحويله من هناك إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وأقام تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، وخرج للمنزل، والآن يعاني فقط من كسرَين في الأضلاع.