لاعبو سموحة هزموا أنفسهم.. فرج عامر يعلق على فوز الزمالك| شاهد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على هزيمة سموحة من الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب ببطولة الدورى الممتاز .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ فعلا مباراة الزمالك وسموحة مباراة غير تقليدية لان لاعبي سموحة هم اللي هزموا نفسهم بنفسهم ولا ننكر كفاءة طارق العشري واخلاصة في الملعب وحارج الملعب ، بس اللعيبة دي مش حتسعفةً ”.

و فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الهدف الأول شريف رضا مدافع سموحة في مرماه على أثر التسديدة المميزة من شيكابالا نجم نادي الزمالك من الجهة اليسرى فى الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وأضاف الهدف الثاني سامسون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من ضائع بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى.

الفوز جعل الزمالك يحصد أول ثلاث نقاط في مشوار الحفاظ على لقب الدوري بينما يظل سموحة بلا نقاط.