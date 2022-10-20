نجم الزمالك السابق: عبد القادر مركز مع الجمهور.. وأكينيولا يشبه "رزاق أوموتويوسي"..فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، مركز مع الجماهير ويحاول إظهار عكس ذلك.



وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،عبد القادر مركز مع الجمهور ويحاول تصدير غير ذلك، أحمد عبد القادر يقدم مباراة جيدة كل 15 لقاء يلعبهم، وكولر سحبه من الملعب كأول تغيير في مباراة الإسماعيلي، والمباراة الماضية تركه الـ90 دقيقة، من الواضح أن كولر يحاول تقييم ادائه، وعبد القادر يُبالغ في استخدام المهارات الفردية.



وأضاف، سامسون أكينولا نفس ستايل رزاق أوموتويوسي، وواضح أنه لاعب قوي بدنيا ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة

امكانيات برونو سافيو..



وواصل، لا أستطيع الحكم على إمكانيات برونو سافيو إلا بعد 10 مباريات، ووفقًا لما قدمه أمام الإسماعيلي أعطيه 60%، ولم يقدم أي شيء خلال الـ3 مباريات التي لعبها باستثناء التسديدة أمام الإسماعيلي، وعندي ملحوظة أنه يفقد الكرة كثيرًا.

وأتم، ديانج كان يستحق أفضل لاعب في مباراة الأهلي والإسماعيلي.