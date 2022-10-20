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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم كبار.. علاء مرسي يعتذر لـ أحمد حلمي ونادية الجندي ودرة

علاء مرسي
علاء مرسي

أعرب الفنان علاء مرسي عن استيائه مما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا أنه لا يقصد الإهانة لزملائة فهم نجوم هذا الجيل ويمتلكون موهبة كبيرة ولكن ما حدث هو استقطاع   كلام  من  كلامي   وترتيبه  بشكل  يسئ  لمن  اتحدث  عنهم    من أجل  الحصول  عن الترند. 

وقال علاء مرسي في بيان صحفي انا  لا أقصد التقليل من زملائي فهم بالفعل أصحاب الفضل على جيل بأكمله وانا احبهم علي المستوي الشخصي وإذا تحدثت مع الإعلامي عمرو الليثي  عن أحد بدون قصد وتسبب ذلك في ضيقه فأنا اعتذر عن  هذا  فنحن أصحاب مهنة واحدة.

وأضاف علاء مرسي أنا شخص عفوي وأتحدث بتلقائية وزملائي جميعا يعرفون ذلك عني ، ولكن بعد ما حدث لن أتحدثت بعد ذلك غير عن  أعمالي الفنية فقط ولن أتدخل في أي شيء لا يخصني متمنيا التوفيق للجميع .

 

حلقة علاء مرسي 

وكان علاء مرسي ظهر مع الاعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وتحدث عند سؤاله عن بعض النجوم بإنهم غير موهبين في التمثيل وذلك كان شئ غير مقصود. 

 

أعمال علاء مرسي 

من جهة أخرى، يقوم  الفنان علاء مرسي هذه الفترة بعمل بروفات مكثفة استعدادا للعرض مسرحية " كازينو بديعة " ويشاركه البطولة كلا من الفنانة سمية الخشاب ، أحمد فتحي ، أدوار ، والعرض من تأليف أحمد الأبياري ، وإخراج طارق الأبياري. 

 

أحدث أعمال علاء مرسي 

خاض الفنان علاء مرسي، تجربة الإخراج في أحدث أعماله من خلال فيلم الحوت الأزرق، وهو ثاني تجربة إخراجية له، وتم عرضه بالسينمات قبل عامين. 

وقال علاء مرسي، إن الفيلم يدور حول "لعبة الحوت" التي يستخدمها عدد كثير من الشباب، وتأثير التكنولوجيا والألعاب الالكترونية وخطورتها علي الأطفال والمراهقين خاصة في ظل انشغال الأب والأم بتوفير متطلبات الحياة، وتنبيه أولياء الأمر بأخذ الحذر من تلك المخاطر والاهتمام بما يفعله أولادهم على السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن "الحوت الأزرق" يعتبر ثاني تجربة إخراجية له في عالم السينما، وأنه سعيد بتلك التجربة خاصة أن العمل يناقش قضية تهم أسر كثيرة يحرص على توعيتهم من تلك المخاطر التي أصبحت جائحة يهدد أجيال كثيرة والفيلم بطولة عفاف رشاد وراندا البحيري و حسني شتا ونيرمين ماهر ويسرا المسعودي، ونور الكاديكي وأحمد سلامة، جمال فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميدة، ونور الكاديكي، وحسن عبدالفتاح، معوض إسماعيل، ومحمد علاء وإخراج علاء مرسي.

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