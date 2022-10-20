لو راجع مصر قريب.. أسعار تويوتا كورولا كروس 2023 في الإمارات| صور

تعتبر تويوتا كورولا كروس موديل 2023 واحدة من أحدث سيارات العلامة التجارية اليابانية، حيث تأتي بمنظومة دفع هجينة تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

مواصفات تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بنظام دفع هجين يتألف من محرك تنفس طبيعي بسعة 1800 سي سي، يتكون من 4 أسطوانات مدعوم بمحرك كهربائي إضافي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن/متر، و بطارية 202 فولت.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بمقصورة داخلية فاخرة مزودة بشاشة عدادات بتصميم مميز باللون الأزرق، وشاشة وسطية بقياس 9 بوصة تعمل باللمس، ومقود متعدد الوظائف مغطى بالجلد، ، تدعم أندرويد أوتو مع آبل كار بلاي.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

حصلت تويوتا كورولا كروس على مصابيح أمامية هالوجين، و كشافات ضباب أمامية جاءت تعمل بتقنية الـ LED ، وجاءت الفئة الأعلى من السيارة اليابانية على مصابيح أمامية وخلفية ونهارية وضباب، جميعها تعمل بتقنية الـ LEDوجنوط ألمونيوم مقاس 17 بوصة، فيما جاء مقاس الإطارات 215/60R17. ، ومرايا جانبية، تدعم الطي كهربائياً، بنفس لون الهيكل.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 في الإمارات

تويوتا كورولا كروس موديل 2023 الفئة الأولى هايبرد XL بسعر 91,900 درهم إماراتي.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023 الفئة الثانية هايبرد GLI بسعر 91,900 درهم إماراتي.