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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير القوي العاملة: تفعيل دور أجهزة السلامة لنشر الاشتراطات والأساليب داخل المنشآت

صدى البلد

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بوضع أفكار وآليات عمل جديدة ،لتطوير العمل داخل إدارات السلامة والصحة المهنية ،والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية التابع للوزارة ، مع البدء في تعديل لائحة العمل الداخلية للمركز لتفعيل دوره المجتمعى لنشر مفاهيم السلامة واشتراطاتها وأساليبها داخل المنشآت العاملة في المجتمع في مختلف القطاعات .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير القوي العامل ة بالديوان العام للوزارة ، مع مسئولي إدارات السلامة والصحة المهنية، للاستماع الى رؤيتهم وأفكارهم ،موجهاً بسرعة آليات عمل لتفعيل دور الإدارة ، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، ليقوم بدوره الرائد والفريد على مستوي الجمهورية والشرق الأوسط .

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور ، مشيرا إلى ان الوزارة تسعى إلى تطوير العمل داخل كل قطاعات العمل التابعة لها ، ومن المهام الأساسية التى تقوم بها هى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت  ، والتأكد من ذلك من خلال أجهزة التفتيش الميدانية التابعة للوزارة .

واستمع الوزير لمقترحات وآراء  مسئولي السلامة والصحة المهنية بإدارات التفتيش والتوجيه ، والإدارة العامة للصحة المهنية ،وإدارة تأمين بيئة العمل ، حول بعض الحلول التى يمكن من خلالها تفعيل دور المركز في ظل المتغيرات العالمية التى تمر بها كافة البلدان لمواكبة العصر الحديث ، ووضع برامج تدريبية تتوافق مع المعايير العالمية ، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المركز القومى للسلامة على أحدث أساليب واشتراطات السلامة وكيفية الوقاية من المخاطر ، وكذلك تفعيل الدور الرقابي للإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية على المركز القومى للسلامة والمؤسسات الأخرى العاملة في نفس المجال .

حضر اللقاء ، سهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، وأشرف مرزوق معاون الوزير ، ويوحنا الخراط مدير الإدارة العامة للصحة المهنية ، ومحمد خليل الإدارة العامة للصحة المهنية ، ومحمود حسن ،ونيفين محمود ،واميرة مازن، وسعيد محمد من الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي ، واسلام حمدى ،وسحر محمد من إدارة تأمين بيئة العمل . 

 

 

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القوى العاملة السلامة والصحة المهنية المركز القومي لدراسات السلامة

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