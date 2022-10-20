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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح إجراء جراحة تركيب مفصل حوض صناعي بمستشفي بني سويف التخصصي

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

نجح أطباء قسم العظام بمستشفي بني سويف التخصصي برعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة في إجراء جراحة لتركيب مفصل حوض صناعي لمريض مسن .

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وصرح الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى بأن المريض يبلغ من العمر 70 عاما وكان يعاني التعب من 6 شهور نتيجة إجراء جراحة سابقة (خارج المستشفي) لتثبيت كسر أعلي الفخذ منذ حوالي عام، ولكن الجراحة باءت بالفشل.

وحضر المريض للمستشفي وأجريت الفحوصات اللازمة له، وعلي الفور تم تشكيل فريق طبي لإجراء جراحة لتركيب المفصل وتعويض جزء من أعلي عظمة الفخذ، وفي اليوم_التالي للجراحة استطاع المريض الوقوف على قدميه مرة ثانية ليستعيد حياته السابقة قبل الكسر .

وأشار الدكتور تامر حامد أن الطاقم الطبي الذي أجري العملية بإشراف الدكتور طارق العدوي رئيس قسم العظام، وبرئاسة الدكتور وليد حسن استشاري العظام، وبمعاونة الطبيبين مصطفي عقبة ومحمود عيد،؛ ودينا رأفت استشاري تخدير .

 

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