بحضور 83 شابا وفتاة.. محمد هاني غنيم يفتتح مبادرة بني سويف بشبابها

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من مبادرة بني سويف بشبابها لعدد 83 شاب وفتاة من شباب المجلس الاستشاري للشباب بتشكيله الجديد ومبادرة تأهيل وتمكين .

يأتي هذا البرنامج كخطوة جديدة وجادة في إطار مشروع تمكين شباب المحافظة وادماجهم ضمن خطط الدولة التنموية وتمكينهم " متطوعين " من القرب ودعم ملفات تنموية وخدمية تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية لبني سويف .

وفي بداية الجلسة الافتتاحية اليوم حرص المحافظ على التأكيد أن هذا البرنامج وهذه الخطوات العملية التي تنفذها المحافظة في مجال تمكين الشباب هي إحدى ثمار المشروع القومي الذي أطلقه ورعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي كان أول من آمن بقدرات الشباب المصري ، وجعله في المقدمة في العديد من المجالات والملفات الحيوية التي هي من صميم سياسات وتوجهات الدولة المصرية.

وأكد أنه على مدار 8 سنوات أصبح الشباب ركيزة أساسية في إدارة ملفات الدولة ،في ظل تواجد كبير في البرلمان المصري بغرفتي النواب والشيوخ وصولا لهدف منشود وطموح ، وهو "الجمهورية الجديدة ".

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه يقع على عاتق الشباب أن يكونوا دائما سواعد بناء ، يشاركون في النهوض بوطنهم ، وأن يكونوا حائط صد أمام كل ما هو محبط أو معرقل لتحقيق الآمال والطموح.

وقال: من حقنا أن نحلم بأن تكون مصرنا في مصاف الدول المتقدمة ، وأن ذلك لن يتحقق إلا بالصبر وتحمل الصعاب والعمل ومواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية ،فلن تبنى الأمم إلا بتضافر كل جهود أبنائها عبر مراحل مختلفة من عمر هذه الأمم وظروف متعددة تمر بها ، وذلك ما أكدته كتب مؤرخي تاريخ الأمم ونظريات بنائها.

وأضاف المحافظ: هذا البرنامج التدريبي الشامل، مبادرة من المحافظة لشبابها ، فينبغي على الجميع أن يتعامل معها بجدية ، مؤكدا ثقته في شباب بني سويف الذين يثبتون دائما أنهم شباب مصري فاعل ومؤثر ومثابر من أجل بناء وطنه.

وشدد على أنه يعتز بكل الشباب في مختلف المهن والتخصصات بالقرى والمدن ، وأن المحافظة أتاحت كل السبل لاستقبال مقترحات أبنائها من أجل تنمية شاملة تعود بالخير على كامل المحافظة ، وتجعل من بني سويف النموذج الوطني المميز بين محافظات الجمهورية.

كما شدد محافظ بني سويف على أن أي مقترح يقدمه الشباب يكون بمثابة بنك به ثروة عظيمة من أفكار ومقترحات شباب بني سويف ، وعند البدء في تنفيذ مشروع يتم فتح هذا البنك واستدعاء المقترحات، مؤكدا على أهمية أن تكون المقترحات في صورة دراسة شاملة بها الرؤية والرسالة والأهداف وطريقة التنفيذ وتقييم عوائد المشروع المقترح.

وأوضح المحافظ أن أولويات استراتيجية المحافظة تحقيق التنمية من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها وعنصرها البشري المميز ، والسعي الجاد لتحسين مستوى الخدمات والمرافق ، والمبادرة لدعم كل مشروع يتولد عنه مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة ، ويظهر ذلك من خلال مشروعات كثيرة سعت وروجت لها المحافظة في عدد من المجالات ، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية التي تعمل الحكومة على ترجمتها لمشروعات ومبادرات متعددة ومتنوعة.

وشهدت الجلسة تفاعلاً مميزاً من جانب الشباب ، حيث استمع المحافظ إلى أفكار وطموحات الشباب المشاركين في التدريب وأجاب على استفساراتهم.

من جانبهم تقدم المتدربين بالشكر للمحافظ بإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في مبادرتي تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري، والثناء على جهود المحافظة في تنفيذ مشروع شامل وطموح لتمكين الشباب من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تتضمن التدريب والعمل.

و تستمر فعاليات الدورة التدريبية على مدار أسبوعين اعتباراً من اليوم و حتى 2 نوفمبر المقبل ، بواقع 16 جلسة، تتضمن التدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات والمحاور، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية.

حيث تتناول الدورة موضوعات ( التعريف بالمجلس الاستشاري وآلية عمله ومبادرة تأهيل وتمكين والتجارب السابقة ،مبادرة حياة كريمة وآلية عملها والهدف منها ، التخطيط الإستراتيجي،إدارة الأزمات والتغيير ،مهارات الاتصال وبناء فريق وتنمية القدرات الشخصية والنفسية ، ملفات أمنية ، دولاب العمل ومهام رئيس المدينة، قانون المحليات ، الخطة الاستثمارية ، إدارة مشروعات مالية عامة " مناقصات ومزايدات" ، الإعلام والسوشيال ميديا ، التحول الرقمي ..) فيما تختم الدورة بورش عمل لمناقشة وعرض مشروعات التخرج المقترحة وجلسة ختامية.

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والنائبة د. منى عبدالله عضو مجلس النواب، والأستاذة هند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشاري للشباب بديوان عام المحافظة، و أحمد سعد الأمين المساعد للمجلس.