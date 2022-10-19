إصابة 3 أشخاص في حادث قرب دير الحمام في بني سويف

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة، صباح اليوم الأربعاء، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الفيوم قرب قرية الحمام التابعة لدائرة مركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق بني سويف ديمو " الفيوم" قرب دير الحمام، والذي وجه بسرعة إخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحادث.



ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم: أيمن نبيل فهمي، 38 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، يعمل بتوكيل زيوت، ويقيم بشرق النيل في بني سويف، وفاطمة الزهراء حسام محمد، 29 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم، وتعمل بمصنع للاجهزة الكهربائية، وتقيم شارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، وهدير جمال عبد الفتاح، 28 سنة، مصابة خلع بالكتف الأيمن واشتباه كسر في القدم اليمنى، وتعمل فني تحاليل بمستشفى التأمين الصحي، وتقيم بمدينة بني سويف.