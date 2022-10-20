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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي

احدى ندوات كلية التربية
احدى ندوات كلية التربية بالفيوم

كشفت أ.د آمال ربيع، عن استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي بكليات جامعة الفيوم، والتي بدأت بندوة تعريفية في المكتبة المركزية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الزراعة، بحضور ما يزيد عن ٤٠٠ طالب وطالبة من الفرقة الرابعة.

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة  لشؤون  التعليم والطلاب

 

بحضور أ.د محمود عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة، وأ.د صفاء أحمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والأستاذ رجب امبابي، مدير فرع الهيئة الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، وعدد من منسقي المشروع وفريق الدعم الفني وفريق الدعم التكنولوجي.

 

 

 

 أضافت أن جامعة الفيوم أسهمت في محو أمية حوالي (١٠٠٠٠) من أبناء الفيوم ومصرنا الحبيبة، كما حثت الجميع على بذل المزيد من الجهد والمثابرة، كما تحدثت  المشروع عن أهداف المشروع ومحاوره والفئة المستهدفة ومهام المشاركين وكيفية الحصول على الأميين والعائد المادي والمعنوي.

 

وتابع أد. محمود عبد الفتاح، أن مشروع التنور المجتمعي من المشروعات المهمة التي تتبناها الجامعة، حيث أصبح محو الأمية متطلبًا وشرطًا أساسيًّا للتخرج، وضرورة لتطور ورفعة الوطن، كما حث الطلاب على المشاركه في محو الامية وشرح الحوافز المادية والمعنوية.

 

وفي السياق ذاته استكملت أ.د آمال ربيع، عقد ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة، حضرها عدد (256) طالبة بالفرق الأربعة من طالبات الكلية، شرحت خلالها آليات العمل بالمشروع للطالبات، كما تم تدريب الطالبات على كيفية جذب الدارسين والمناهج التعليمية المستخدمة ونماذج الامتحانات.

 

وأضافت أ.د صفاء أحمد، أنه يتم صرف ٢٥٠ جنيها عن كل أمي يجتاز الاختبار من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى عدد من  الحوافز الأخرى، وتقديم شهادة تقدير معتمدة، مشيدة بالجهود المبذولة في مشروع التنور المجتمعي والطفرة التي حدثت من حيث زيادة أعداد المشاركة  في محو الأمية والحوافز المالية لطالب الجامعة المعلم.

 

 

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