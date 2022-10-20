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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تشارك في المعرض الدولي لسياحة الجولف IGTM بروما

صدى البلد

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IGTM المتخصص في منتج سياحة الجولف والذي تستضيفه هذا العام العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٠ أكتوبر الجاري، حيث يُقام هذا المعرض كل عام في أحد المقاصد السياحية حول العالم المهتمة بسياحة الجولف.

ومن جانبه، أوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذا المعرض يعد من أحد أكبر وأهم المعارض السياحية التي تُقام حول العالم والمتخصصة في منتج سياحة الجولف، لافتا إلى أن مشاركة الوزارة  في المعرض تأتي في إطار حرصها على الترويج للمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي من بينها منتج سياحة الجولف.

وخلال فعاليات المعرض عقد أحمد صالحين  المشرف علي ملف منتج سياحة الجولف بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدد من اللقاءات المهنية مع ممثلي منظمات الجولف الدولية مثل Europe tour ومنظمة Asia tour بالإضافة إلى لقائه بممثلي نوادي الجولف الدولية المهتمة بتنظيم بطولات وإرسال أفواج سياحية لممارسة رياضة الجولف والاستمتاع بنوادي الجولف المصرية.

كما استعرض آخر التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر بشكل عام وما يتم من تطوير في البنية التحتية السياحية في مصر بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة لخلق منتجات سياحية جديدة وتطوير منتج سياحة الجولف بصفة خاصة من حيث تطوير الملاعب الموجودة في مصر، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومطار سفنكس الدولي.

كما تم خلال فعاليات المعرض عرض الأفلام الدعائية للترويج للمقصد السياحي المصري وذلك في إطار إبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري وجاهزيته لاستقبال كافة السائحين من مختلف دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك في فعاليات هذا المعرض بجناح مساحته ١٠٠ متر مربع وبمشاركة الاتحاد المصري للجولف وعدد من نوادي الجولف المصرية.
 

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وزارة السياحة والآثار IGTM السياحة مصر وزارة السياحة

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