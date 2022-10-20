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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: إدراج 102 قرية ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

محافظ المنيا ونائبه
محافظ المنيا ونائبه خلال اجتماع حياة كريمة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري العمل على تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة، وتشمل 192 قرية بإجمالي 757 تابع بنطاق 5 مراكز مدرجة بالمرحلة الأولى للمبادرة، كما تم إدراج 102 قرية بنطاق مركزين بالمرحلة الثانية وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، مع رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، رؤساء الهيئات والشركات، مديري المديريات الخدمية، جهاز التعمير، مهندسي دار الهندسة، أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة، أعضاء مجلس الشيوخ.

ناقش المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بإقامة أسواق نموذجية ومواقف ونقاط حماية مدينة بالمراكز المستهدفة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ باقي المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية.

وشدد المحافظ، على ضرورة العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والالتزام بانتهاء تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد وطبقا لمعايير الجودة والسلامة وبكفاءة عالية، وذلك بهدف تحقيق جوانب التنمية الشاملة والتي من شأنها ضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

هذا وتفقد محافظ المنيا، مطلع الأسبوع الجاري، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مغاغة شمال المحافظة لمعاينة تنفيذ المشروعات على ارض الواقع وتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.

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