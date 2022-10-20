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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلب دفاع الزمالك يضع المنتخب الأولمبي في ورطة.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك صداما مرتقبا بين الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا والمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، بسبب خدمات حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأبيض بالفترة المقبلة.

 

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "بعد إصابة محمود حمدي الونش مدافع الفريق بالأوتار الخلفية وصعوبة لحاقه بمواجهة الأهلي يوم 28 أكتوبر الجاري في السوبر المصري، يجعله يتمسك بوجود عبدالمجيد بين صفوفه".

 

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وأضاف أمير هشام: "حسام عبد المجيد، يتواجد في قائمة المنتخب الأولمبي الذي يستعد لمواجهة مضيفه إيسواتيني في المباراة المحدد لها الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية، بالتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024".

 

واختتم هشام: "موعد مباراة المنتخب الأولمبي في الإياب يتعارض مع وجود الزمالك في الإمارات، وهناك رغبة من فيريرا بتخلف لاعبه عن الفراعنة الصغار من أجل السوبر المصري، والحل الأقرب هو انتظار نتيجة الذهاب للمنتخب الأولمبي ضد إيسواتيني، في حال كانت النتيجة مطمئنة سيتواجد اللاعب في السوبر المصري".

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