بحضور وزيرة الثقافة..تكريم 16 شخصية أثروا الحياة الفنية بإفتتاح مهرجان الموسيقى العربية

اقيم اليوم حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وبحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وحرصت جيهان مرسي على القاء كلمة في بداية الحفل احتفت فيها بتاريخ المهرجان ودوره الثقافي والفني وتحدث عن النجوم المشاركين بالدورة 31 وجرصهم على التجديد.

وبعدها أفتتحت وزيرة الثقافة الدورة وأكدت على دور مصر الثقافي والفني في المنطقة وأهمية مهرجان الموسيقى الذي نشأ على يد رتيبه الحفني.

وبعدها تسلمت أشجان على اسماعيل تكريم والدها الراحل في مئويته وعرض فيلم تسجيلي عنه.

كما كرم المهرجان 16 أسم أثروا الحياة الفنية وهم اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى باكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان وتسلم التكريم نجله، الفنانة صفاء أبو السعود ، الفنان راغب علامة ( لبنان ) ، الموسيقار مودي الإمام ، الموسيقار يعقوب الخبيزي ( الكويت ) ، الفنان أحمد الجميري ( البحرين ) ، الشاعر شوقي حجاب.



بالإضافة إلى الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار حسين فوزي ، عازف الناي عاطف إمام ، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر الباحث الدكتور صالح رضا ، الباحث الدكتور نبيل الدراس ( الأردن ) ، الدكتورة رشا طموم استاذ بقسم النظريات والتاليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان ، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.





يقام ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مساء الجمعة 21 أكتوبر أربعة حفلات تبدأ جميعها فى الثامنة مساء .

فعلى مسرح النافورة يقدم المطرب المغربي الكبير فؤاد زبادي، حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، يليه فاصلا للمطربة مى فاروق ويسبقهما فقرة غنائية للمطربة سارة سحاب . ويقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان .

ويحتضن مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفلا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد العفار ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم خالد سليم ، أما الاول يشارك خلاله التونسي محمد الجبالى ومطربو الاوبرا مروة حمدي ، ياسر سعيد ، محمد الخولي ، ندى غالب. ويضم المهرجان 39 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 99 فنان من 9 دول عربية هى مصر ، المغرب ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، العراق ، البحرين ، السعودية ، تونس ، ويقام على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، معهد الموسيقى العربية ، الجمهورية ) ، مسرح سيد درويش ( اوبرا الاسكندرية ) واوبرا دمنهور .