جامعة المنيا تعتمد نظاما إلكترونيا لإدارة شئون الطلاب.. وغلق مزلقان السكة الحديد القبلي في ملوي

شهدت محافظة المنيا عددا من الأحداث الهامة على مدار اليوم، تناولها موقع صدى البلد الإخباري ونستعرضها في التقرير التالي :

جامعة المنيا تعتمد نظاما إلكترونيا لإدارة شئون الطلاب والكنترولات

عقد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا اجتماعاً مع أعضاء مركز الخدمات العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات لاستعراض اخر مستجدات الاعمال بالوحدات التابعة للمركز والتي تشمل البوابة الالكترونية وتطوير نظم المعلومات الإدارية والمكتبات الرقمية والتعلم الالكتروني وشبكة المعلومات ومشروعات التدريب، والبت في عدد من القرارات التي تخص رفع البنية التحتية

مشاركة متميزة لجامعة المنيا في ملتقى "كفاءات مصرية"

حصلت جامعة المنيا على شهادة شكر وتقدير على مشاركتها المتميزة والفاعلة لوفدها الممثل لأعضاء مجالس الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، المشارك برعاية من الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة، في فعاليات الملتقي الأول لمجالس اتحادات الكليات بالجامعات

خطة شاملة لتطوير فندق جامعة المنيا ووحدات الضيافة

عقد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا ، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة مركز الخدمة العامة لدار الضيافة بجامعة المنيا ؛ لمناقشة رفع كفاءة وتطوير وحدات الضيافة المختلفة بالجامعة ، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي أعدتها الجامعة للارتقاء بمستوى الخدمات بدور الضيافة

قرار في جامعة المنيا بشأن محو الأمية

أكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا أنه انطلاقا من الواجب الوطني والمسئولية القومية التي تحملها الجامعة كشريك للدولة المصرية في محو أمية مواطني المحافظة، قررت إدارة الجامعة تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب كلياتها الـ20 للتعريف بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار

لمدة 5 أيام للصيانة.. غلق مزلقان السكة الحديد القبلي بملوي جنوب المنيا

أعلنت هندسة السكه الحديد بمنطقه ملوي جنوب المنيا بأنه سيتم غلق مزلقان السكة الحديد القبلي لمدة 5 أيام ونوهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى في بيان لها بأن الغلق سيبدأ من الساعة الـ8 صباحا، يوم 21 أكتوبر وحتى 26 من أكتوبر الجاري.