خبير: البنية التحتية في مصر بداية قوية لدفع عجلة الاقتصاد.. فيديو

أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، والمستشار السابق بالبنك الدولي، أن هناك إرادة سياسية لدى الرئيس السيسي والدولة لإنجاز هذا المؤتمر والتغلب على كل المعوقات.

وقال عمرو صالح، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، إن البنية التحتية التي تم إنجازها في مصر بداية قوية لدفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، والمستشار السابق بالبنك الدولي، أنه لا يوجد تخطيط اقتصادي دون وجود مستثمرين، مؤكدا أن الدولة دورها تنظيمي في العملية الاقتصادية.

يفعل عملية الإصلاح الاقتصادي

وأشار عمرو صالح إلى أن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي منهجي والرئيس السيسي لديه رؤية ويفعل عملية الإصلاح الاقتصادي.