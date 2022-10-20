عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المؤتمر الاقتصادي هدفه اقتراح سياسات وتدابير للمستقبل بشفافية تامة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، خطوة علمية مدروسة، وجه بها الرئيس السيسي للوقوف على تحديات المرحلة وبلورة رؤية واضحة للمستقبل.

وأضاف الكمار، في تصريحات له اليوم، أن فترة الإعداد الطويلة للمؤتمر، الذي ينطلق الأحد المقبل، شهدت تلقي مئات المقترحات والرؤى لخطة عمل المؤتمر، خصوصا وإنه يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وموجة تضخم لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المؤتمر له أهداف وأولويات رئيسية، منها التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة، تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، والإعلان عبر المؤتمر عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

ونوه نائب مستقبل وطن، بالمسارات الثلاث للمؤتمر الاقتصاد المرتقب، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص، بينما يخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

وشدد النائب مدحت الكمار على أن فكرة إعداد المؤتمر الاقتصادي والدعوة لحضوره بهذه الشكل تكشف عن صراحة الدولة وشفافيتها، في طرح كل الرؤى الاقتصادية بمشاركة الجميع، وهذا لم يكن موجودًا من قبل.

اقتصاد مجلس النواب الرئيس السيسي القطاع الخاص الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

بسبب التورتة.. طبيبة تكشف مفاجأة غير متوقعة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن موعد تولي رئيس الوزراء الجديد مهامه.. تفاصيل

بعد استقالة تراس.. من المرشحين لمنصب رئاسة وزراء بريطانيا؟

بنسبة 51.3%.. ننشر أهم 5 دول مستوردة للمواد العازلة من مصر خلال 2022|بالأرقام

صبري فواز: "ايه الفرق بين المهرجانات وقشطة يابا؟!"

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد استقالة تراس من منصبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. داليا البحيري تتألق على البحر | شاهد

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

بعد تصدرها التريند لسبب غريب.. 10 صور آثارت الجدل لـ ياسمين عبدالعزيز

مراتي تلبس براحتها.. صور أثارت ضجة لـ مي عمر ومحمد سامي

فيديو

"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

صابونة محمد رمضان بـ55 ألف جنيه.. أغرب وأغلى 26 شيئا ذهبيا بالعالم

لا نملك إلا الدعاء لها|مصطفى كامل يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

نيولوك مختلف.. ملك أحمد زاهر تغازل جمهورها عبر انستجرام بشوفولي عيونه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ