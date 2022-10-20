برلماني: المؤتمر الاقتصادي هدفه اقتراح سياسات وتدابير للمستقبل بشفافية تامة

قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، خطوة علمية مدروسة، وجه بها الرئيس السيسي للوقوف على تحديات المرحلة وبلورة رؤية واضحة للمستقبل.



وأضاف الكمار، في تصريحات له اليوم، أن فترة الإعداد الطويلة للمؤتمر، الذي ينطلق الأحد المقبل، شهدت تلقي مئات المقترحات والرؤى لخطة عمل المؤتمر، خصوصا وإنه يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وموجة تضخم لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المؤتمر له أهداف وأولويات رئيسية، منها التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة، تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، والإعلان عبر المؤتمر عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

ونوه نائب مستقبل وطن، بالمسارات الثلاث للمؤتمر الاقتصاد المرتقب، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص، بينما يخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

وشدد النائب مدحت الكمار على أن فكرة إعداد المؤتمر الاقتصادي والدعوة لحضوره بهذه الشكل تكشف عن صراحة الدولة وشفافيتها، في طرح كل الرؤى الاقتصادية بمشاركة الجميع، وهذا لم يكن موجودًا من قبل.