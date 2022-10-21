مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 4% خلال تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 4.26% ليغلق عند مستوى 10273.53 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.32% ليغلق عند مستوى 2223.35 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.34% ليغلق عند مستوى 3180.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 4.20% ليغلق عند مستوى 12624.45 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3573.64 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.896 مليار ورقة منفذة على 245 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.139 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي