معيط: مصر تستعد لطرح سندات خضراء بنصف مليار دولار

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مصر تستعد لطرح سندات خضراء بحوالي 500 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2023.

وأضاف معيط في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أمس الخميس أن طرح السندات الخضراء سيكون شريطة "تحسن الأسواق العالمية خلال تلك الفترة".

تجاوب أسواق الدين

وأشارت "الشرق" إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، أبدت أسواق الدَين تجاوبًا مع الطروحات الجديدة، حيث باعت السعودية سندات وصكوكًا قيمتها 5 مليارات دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حين باع "الإمارات دبي الوطني"، سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، في أول طرح له هذا العام، والتي تلقت طلبات بأكثر من مليار دولار.

وكانت مصر قد باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، حيث بلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، طرحت مصر لأول مرة سندات دولية مقوّمة بعملة الين الياباني "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين.

كما أصدرت في سبتمبر 2021 سندات بقيمة 3 مليارات دولار، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي، ويرفع الفائدة تدريجياً خلال هذا العام.

وبحسب "الشرق" تستهدف مصر في ميزانية السنة المالية 2022-2023 الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل حوالي 78.4 مليار جنيه بميزانية السنة المالية السابقة، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.

وتستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعودًا من 66 مليار جنيه في الميزانية الماضية، بالإضافة لاقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية مقابل 12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.