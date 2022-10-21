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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد الأحمد: هناك أعمال كثيرة شاركت فيها أهلتني للعمل في مصر

الفنان السوري أحمد
الفنان السوري أحمد الأحمد

استضاف برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الفنان السوري أحمد الأحمد.

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وقال الفنان السوري أحمد الأحمد،: "هناك رغبة مني للمشاركة في كل أنواع الفن سواء السينما أو المسرح"، لافتا: "أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية".

وأضاف د: "هناك أعمال كثيرة شاركت فيها أهلتني للعمل في مصر أو في غير مصر"، موضحا: "مجمل أعمال الفنان هي التي تأهله للعمل بأماكن آخرى".

وأشار الفنان السوري أحمد الأحمد: "الفرص التي أتيحت لي في مصر لم تكن تحقق الرغبة الداخلية لي"، مضيفا: "نجاح شخصيتي "سياف" في مسلسل العائدون لم يكن يتحقق إلا بنجاح الكل".

ونفى الفنان السوري أحمد الأحمد خوفه أو تردده من تقديم شخصية "سياف" لأنها من قيادات داعش، قائلا: "إذا كنت صادق لا تخشى شيء، والخوف لم يكن من النتيجة بل كان من الإحساس بالشر".

أحمد الأحمد داعشي العائدون الفنان السورى أحمد الأحمد رامي رضوان الاعلامي رامي رضوان

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