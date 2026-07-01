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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر ترأس الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني لعامين.. وتفوز بعضوية المجلس التنفيذي

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

في إنجاز عربي جديد يُجسد المكانة الراسخة التي تتبوأها جمهورية مصر العربية داخل منظومة الطيران المدني العربي، ويعكس ما تحظى به من ثقة وتقدير على المستويين العربي والإقليمي، تم تعيين مصر لرئاسه الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني لمدة عامين، كما فازت بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة رؤساء وممثلي سلطات الطيران المدني بالدول العربية الأعضاء.

ويأتي هذا الفوز امتدادا للنهج الذي تتبناه الدولة المصرية في تعزيز حضورها الفاعل داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في صياغة السياسات الداعمة لتطوير قطاع الطيران المدني على المستويين العربي والدولي.

وترأس وفد جمهورية مصر العربية الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وضم الوفد الملاح سامح فوزى رئيس سلطه الطيران المدنى و الأستاذة ريم عرابي، المندوب المناوب لجمهورية مصر العربية لدى مجلس منظمة (الإيكاو)، والطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطه ومدير عام الاتفاقيات الدولية.

وسبق انعقاد الجمعية العامة اجتماع الدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة، والذي ناقش عددا من الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية، شملت تعزيز منظومة السلامة الجوية وأمن الطيران، وتطوير خدمات الملاحة الجوية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم التحول الرقمي والاستدامة البيئية، وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب توحيد وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة في المحافل الدولية، بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، كما تم توحيد التوجه العربى بمنظومه الطيران المدنى حيال زياده المقاعد بمجلس الايكاو والتوافق مع المنظمات الاقليميه لكل من المفوضية الأوروبية، الإفريقية و اللاتينية بجلسة عمل خاصه لتبادل الدعم الإقليمى بالجمعية الغير عادية للإيكاو .

كما أسفرت انتخابات المجلس التنفيذي واللجان الفنية التابعة للمنظمة عن تجديد انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي، إلى جانب فوزها بعضوية عدد من اللجان الفنية، في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية، وما تضطلع به من دور مؤثر في دعم أعمال المنظمة، وتعزيز التعاون العربي، وتطوير منظومة النقل الجوي بالمنطقة.

واعتمدت الجمعية العامة تعيين السيد خاليد الشرقاوي مديرًا عامًا للمنظمة العربية للطيران المدني، خلفًا للسيد عبد النبي منار. وبهذه المناسبة، أعربت جمهورية مصر العربية، بصفتها رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة، عن خالص الشكر والتقدير للسيد عبد النبي منار، تقديرًا لعطائه وإسهاماته في تطوير أعمال المنظمة، كما هنأت السيد خاليد الشرقاوي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد ، معربة عن ثقتها في مواصلة مسيرة تطوير المنظمة وتعزيز دورها في خدمة قطاع الطيران المدني العربي.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن انتخاب مصر لرئاسة الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة، وتجديد عضويتها بالمجلس التنفيذي، يعكسان حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى أشقائها العرب، ويجسدان ما تمتلكه من خبرات مؤسسية متراكمة ورؤية استراتيجية متكاملة، عززت من قدرتها على الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل صناعة الطيران المدني بالمنطقه العربية، ودعم مسارات التكامل والتنسيق الإقليمي في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الحفني أن مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والتزامها الراسخ بدعم العمل العربي المشترك، ستواصل الإسهام بفاعلية في تنفيذ برامج ومبادرات المنظمة، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة السلامة الجوية وكفاءة التشغيل، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم الإستدامة البيئية، وتنمية الكوادر البشرية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالميًا.

كما أشاد وزير الطيران المدني بالجهود المتميزة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها السابقة للمجلس التنفيذي، وما حققته من إنجازات أسهمت في تعزيز أداء المنظمة، وترسيخ التعاون والتنسيق بين الدول العربية، بما دعم مسيرة التعاون العربي المشترك في مجال الطيران المدني.

سامح الحفني الجمعية العربية للطيران المدني وزارة الطيران وزير الطيران

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