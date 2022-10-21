بايدن يتهم الجمهوريين بالسعي لتقليص الدعم المالي لأوكرانيا

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، اتهامات للحزب الجمهوري بأنه يرغب في تقليص الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا في حال فوز الحزب في الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي خلال جولة له في ولاية بنسلفانيا، التي تعدّ محورية في انتخابات التجديد النصفي: "يقولون إنهم إذا فازوا فمن المحتمل ألا يستمروا في تمويل أوكرانيا".

وتابع بايدن قائلاً: "هؤلاء الناس لا يفهمون. هذا يتجاوز أوكرانيا. هذه أوروبا الشرقية. هذا الناتو"، مضيفًا أن الجمهوريين "ليس لديهم أي فهم للسياسة الخارجية الأمريكية".

لا شيك على بياض

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، حذر، الثلاثاء، من أن حزبه لن يوقع "شيكًا على بياض" لأوكرانيا إذا فاز حزبه بغالبية مقاعد المجلس في الانتخابات النصفية، كما تتوقع استطلاعات الرأي.

وهذا التحذير هو أول مؤشر على الصعوبات التي تنتظر كييف إذا تراجع دعم تمويل الدفاع عنها في الكونجرس، حيث يتم إقراره بتوافق واسع.

وإذا فاز الجمهوريون بغالبية مقاعد النواب، يأمل مكارثي، المنتخب من كاليفورنيا، في الإطاحة بالديموقراطية نانسي بيلوسي من رئاسة المجلس، ما سيجعله الشخصية الثالثة في السلطة في الولايات المتحدة بعد بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، قدّمت إدارة بايدن مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 17,6 مليار دولار، بموافقة الحزبين في الكونجرس، رغم أن الجناح اليميني للجمهوريين احتج على ذلك.