عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج تشارك في احتفالات الشباب والرياضة بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية

احتفالات سوهاج
احتفالات سوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، للمشاركة في احتفال وزارة الشباب والرياضة بمناسبة مرور ٥٠ عام على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

طالب بالصف الثالث الإعدادي يعتدي على زميله بسلاح أبيض في سوهاج.. إليكم السبب

عامل يلقي بنفسه من سطح المنزل في سوهاج

الشباب والرياضة بسوهاج

وقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، صباح اليوم الجمعة، ماراثون للدراجات بمشاركة ٢٠٠ شاب وفتاة، انطلق من أمام الملاعب المفتوحة بمنطقة الثقافة، وحتى ستاد سوهاج الرياضي.

وتأتي احتفالات الدولة المصرية بهذه المناسبة تأكيدا على عمق وقوة العلاقات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وأن هناك امتدادا شعبيا بين البلدين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج الشباب والرياضة بسوهاج مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تأسيس العلاقات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

باس رجلي عشان أرحمه.. اعترافات الأم المتهمة بالاعتداء على طفل في الجيزة

موضوعات متعلقة

خلال 3 أيام.. تحرير 338 محضرا تموينيا في سوهاج

استولى على 2.5 مليون جنيه.. حبس مستريح الهواتف الذكية في سوهاج

ترشيحاتنا

الصحة: إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المحافظات لنهاية أكتوبر

النهاية تقترب.. القصة الكاملة لتمرد رونالدو ورد مانشستر يونايتد الصارم

نتائج بطولة الجمهورية للسلاح للرجال والسيدات بعد انتهاء اليوم الأول

إيران تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا وتنصح بعدم السفر إلى هناك

الصحة تطلق 51 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية أكتوبر

كيف تحصل على شقة سكنية بعواصم المحافظات| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

بإطلالة ملفتة.. درة تخطف الأنظار في السعودية

غياب الشمس عن مكة المكرمة خلال أيام وتحذير للمواطنين.. ما القصة؟

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ