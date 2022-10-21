سوهاج تشارك في احتفالات الشباب والرياضة بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، للمشاركة في احتفال وزارة الشباب والرياضة بمناسبة مرور ٥٠ عام على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

الشباب والرياضة بسوهاج

وقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، صباح اليوم الجمعة، ماراثون للدراجات بمشاركة ٢٠٠ شاب وفتاة، انطلق من أمام الملاعب المفتوحة بمنطقة الثقافة، وحتى ستاد سوهاج الرياضي.

وتأتي احتفالات الدولة المصرية بهذه المناسبة تأكيدا على عمق وقوة العلاقات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وأن هناك امتدادا شعبيا بين البلدين.