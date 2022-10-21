الصحة تطلق 51 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في مختلف محافظات الجمهورية، بدء من اليوم 21 أكتوبر وحتى نهاية الشهر، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم الجمعة، بمناطق أبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ودنوشر مركز المحلة ثان محافظة الغربية، ووادي الطرفة - وادي سعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم، محافظة البحر الأحمر، ووردان حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع «عبدالغفار» ‏أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى، بمناطق السبعين مركز طامية، محافظة الفيوم، وأم القصور مركز منفلوط، محافظة أسيوط، والحرية 3 مركز الفشن محافظة بني سويف، والبكاتوش مركز قلين، محافظة كفر الشيخ، وميت العطار مركز بنها، محافظة القليوبية، والطوالب مركز طهطا، محافظة سوهاج، وذلك في يومي 22 و23 من الشهر نفسه.



وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى، يومي 23 و24 أكتوبر بمناطق بنجر 5 مركز برج العرب، محافظة الإسكندرية، وتوشكى مركز نصر النوبة، محافظة أسوان، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، والكفاح، مركز الفرافرة، محافظة الوادي الجديد.



ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 24 و25 أكتوبر بمناطق ابو غليلة مركز براني محافظة مطروح، وحماضة مركز بني مزار، محافظة المنيا، ومركز شباب المحسمة المحطة مركز القصاصين، محافظة الإسماعيلية، والسبخاوية مركز جمصة، محافظة الدقهلية، وشبرا أوسيم مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، والكرنك القديم محافظة الأقصر، ومركز طبي العبد حي السلام أول، محافظة القاهرة.



ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 25 و26 أكتوبر بمناطق وحدة قرية 18 مركز برج العرب، محافظة الإسكندرية، ومساكن دهشور، 6 أكتوبر محافظة الجيزة، ووحدة الأمل مركز راس غارب، محافظة البحر الأحمر، وبني رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط، والنهضة وعائشة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وبرقطا مركز كفر شكر، محافظة القليوبية.

وتابع أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى، يومي 26 و27 أكتوبر بمناطق الروضة مركز السنطة محافظة الغربية، و الاحايوة شرق مركز اخميم، محافظة سوهاج، وأم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ، محافظة دمياط، والعقب مركز قوص محافظة قنا، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم، محافظة القاهرة، وطهنا الجبل، محافظة المنيا، والجراولة محافظة مطروح، ومليحة مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، والمحاميد مركز ادفو شرق محافظة أسوان، ومنشأة السلام مركز تلا، محافظة المنوفية، والأنصار مركز اهناسيا، محافظة بني سويف.

واستطرد «حسنين» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 27 و28 أكتوبر بمنطقة وحدة كفر الاشقم، مركز فاقوس، محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق طوخ مزيد مركز السنطة محافظة الغربية، و31 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والنوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، وكفر عمار حي جنوب العياط، محافظة الجيزة، وذلك يومي 28 و29 من الشهر نفسه.

واختتم أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 29 و30 أكتوبر، بمناطق السلام، مركز السادات محافظة المنوفية، والكولا مركز اخميم، محافظة سوهاج، والزهري، مركز البداري، محافظة أسيوط، وبطا مركز بنها محافظة القليوبية، ومحلة دياى مركز دسوق، محافظة كفر الشيخ،

وقافلتين طبيتين بمنطقتي بنبان قبلي مركز دراو، محافظة اسوان، ووحدة طب اسرة أبوزهرة، ببرج العرب، محافظة الإسكندرية، وذلك في يومي 30 و31 أكتوبر.