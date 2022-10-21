هيفاء أبو غزالة: مصر تمتلك تجربة غنية في مكافحة الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية

أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بامتلاك مصر تجربة غنية وفريدة في مكافحة الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها.



وقالت أبو غزالة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن على هامش أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتي اختتمت أمس بالعاصمة الأردنية - إن مصر تعد من الدول العربية صاحبة التجارب الفريدة والغنية القادرة على مكافحة الفقر والعنف ضد المرأة وغيرها من المشكلات الاجتماعية.



وأضافت أن الدولة المصرية تقوم بدور كبير في تنفيذ استراتيجية ناجعة وناجحة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر برامج ومبادرة عديدة، مشيرا إلى أن هذه التجارب يتم عرضها في اجتماعات قطاع الشئون العربية للاستفادة منها في البلدان العربية.



ونوهت بالدور الذي تلعبه مصر، من خلال مشاركة وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، عبر عرض التجارب والمبادرات الاجتماعية المصرية للاستفادة منها ونقلها إلى دول العالم العربي التي تريد تنفيذها.



ولفتت أبو غزالة، إلى الدعم المصري الكبير الذي تقدمه وزيرة التضامن الاجتماعي للملفات العديدة والكبيرة من خلال مشاركتها مع وزراء التضامن العرب كعضو في المكتب التنفيذي، واصفة دور مصر كعضو دائم بصفتها دولة المقر، بأنه مهم جدا لأنها تنقل تجربتها للدول العربية الأخرى كما يتم أيضا الاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى ومختلف الأعضاء في المكتب التنفيذي كنوع من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العربية.



وحول أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشئون الاجتماعية في جامعة الدول العربية إن هذه الاجتماعات تأتي في وقت مهم جدا لأنها تحضيرية لرفع التوصيات للقمة العربية القادمة والتي ستعقد في الجزائر الشهر المقبل.



وأشارت إلى أنه تم بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام من جانب الدول العربية وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، مشيدة بمستوى الحضور والمناقشات التي تمت بين الأعضاء في مختلف الملفات.



وأوضحت أبو غزالة أن الدورة الحالية تعقد برئاسة الأردن وعضوية عدة دول عربية لها خبرة كبيرة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم استعراض تجارب عربية عدة في موضوعات تتعلق بالمرأة والأسرة والطفولة والعنف ضد الأطفال وكبار السن وسيتم رفعها إلى القمة العربية والاجتماع القادم لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.



وتابعت أن خلال 3 سنوات الماضية (وهي مدة الدورة الحالية للمكتب التنفيذي) فقد كانت استثنائية في العمل الاجتماعي العربي المشترك، موضحة أنه تم خلال هذه المدة تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الهامة كانت ضمن الجهود العربية الرامية إلى احتواء جائحة كورونا ومتابعة مرحلة التعافي.



وشددت أبو غزالة على ضرورة استمرار العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة وخصوصا في مجال مكافحة الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية مع استمرار الأزمات الحالية وخصوصا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.



وكشفت السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لديها حرص كبير على إعداد ومتابعة الخطط والبرامج والمبادرات الاجتماعية العربية بما يتماشى مع الأولويات في ضوء توصيات المكتب التنفيذي.



واختتمت أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب أمس الخميس حيث عقدت على مدار يومي 19 و20 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.